В ноябре будем вспоминать. Прощальный привет октября — на видео с камер Лахта Центра

Игру красок и облаков в небе 31 октября наблюдали жители Петербурга и видеокамеры Лахта Центра.
«Октябрь попрощался с нами золотым закатом, особенно прекрасным на фоне обещанной синоптиками неизменной облачности ближайших ноябрьских недель», — отмечается в телеграм-канале небоскрёба.
Погоду в Петербурге в ближайшие дни будет определять циклон, ожидается довольно высокая для начала ноября температура и дожди. А после — снег.
Октябрь же оказался довольно тёплым месяцем, 12-м в рейтинге самых «жарких» октябрей Петербурга за историю наблюдений. Хотя солнечных дней было не слишком много.