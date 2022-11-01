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    В ноябре будем вспоминать. Прощальный привет октября — на видео с камер Лахта Центра

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    Игру красок и облаков в небе 31 октября наблюдали жители Петербурга и видеокамеры Лахта Центра.

    «Октябрь попрощался с нами золотым закатом, особенно прекрасным на фоне обещанной синоптиками неизменной облачности ближайших ноябрьских недель», — отмечается в телеграм-канале небоскрёба.

    Погоду в Петербурге в ближайшие дни будет определять циклон, ожидается довольно высокая для начала ноября температура и дожди. А после — снег.

    Октябрь же оказался довольно тёплым месяцем, 12-м в рейтинге самых «жарких» октябрей Петербурга за историю наблюдений. Хотя солнечных дней было не слишком много.

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    Комментарии 1

    prosto korsak01 Ноя 2022 в 13:19
    31 ноября на Фонтанке удалось!
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