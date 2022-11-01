Нынешняя осень повторяет предыдущую. Главный синоптик Петербурга подводит итоги

Фото: Яковлева Юлия/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В первый день ноября главный синоптик Петербурга подводит итоги прошлого месяца.

«Наступил ноябрь — предзимье в Санкт-Петербурге. Всё чаще будут перепады температуры от теплой погоды до минусов в ночные часы, а осадки наблюдаться в виде дождя и снега», — готовит петербуржцев Александр Колесов.

Октябрь в городе получился тёплым — 12-е место среди самых тёплых за весь период наблюдений. Среднемесячная температура составила плюс 8,1 градуса, что на 1,9 градуса выше даже новой нормы. 31 октября стало самым холодным днём в октябре (максимум — всего плюс 4,6 градуса), а среднесуточная температура была настолько низкой (плюс 2,3 градуса), что сравнима со значениями конца апреля. Поэтому, резюмирует синоптик, можно говорить, что последние полгода такого холодного дня в городе не наблюдалось.



«Надо отметить, что уже второй месяц подряд погодные условия в нашем регионе повторяют прошлогодние. Дожди в течение октября отмечались в течение 22 дней, и их стало немного больше, чем в прошлом году. Всего в Санкт-Петербурге выпало 73,6 мм осадков, что составляет 116 % от многолетних значений», — отмечает Колесов.

При этом прошлый месяц выдался не слишком солнечным.

«Солнце в октябре светило 17 дней, это несколько ниже среднего значения за последние 20 лет. А вот 72 часа солнечного сияния за весь месяц достаточно много, так как за те же 20 лет это 5 значение», — пишет Колесов в своём телеграм-канале.



Напомним, сегодня в Петербурге под влиянием циклона будет относительно тепло и дождливо, а завтра днём — без существенных осадков.