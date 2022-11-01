Над Петербургом — атмосферный фронт, нас ждёт тёплый сектор циклона

Последний месяц осени в Петербурге начинается пасмурно, как ему и положено. Ночью местами мог пройти дождь с мокрым снегом, на дорогах образуется гололедица. При этом довольно тепло.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 ноября облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный, южный слабый. Температура воздуха ночью опускалась до 0 — плюс 2, а в пригородах до минус 2 градусов, днем она повысится до 6–8.
«В первый день ноября по территории Северной столицы с запада на восток пройдёт атмосферный фронт, после чего регион окажется в тёплом секторе циклона. В такой ситуации ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, погода, местами пройдут небольшие дожди. <...> Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы», — сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
По данным «Яндекс.Погоды», сегодня может выпасть 1,6 мм осадков. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает паcмурно, от минус 3 до плюс 8 градусов. Самое холодное 1 ноября выдалось в 1960 году, минус 13 днём, а самое тёплое — в 2000 году, плюс 10.
Завтра по прогнозу плюс 5–7 градусов, ночью до плюс 5 и местами небольшой дождь, а днём — без существенных осадков.