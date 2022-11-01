Над Петербургом — атмосферный фронт, нас ждёт тёплый сектор циклона

Последний месяц осени в Петербурге начинается пасмурно, как ему и положено. Ночью местами мог пройти дождь с мокрым снегом, на дорогах образуется гололедица. При этом довольно тепло.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 ноября облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный, южный слабый. Температура воздуха ночью опускалась до 0 — плюс 2, а в пригородах до минус 2 градусов, днем она повысится до 6–8.

