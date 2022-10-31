«Неустойчивая сейчас атмосфера». Главный синоптик Петербурга дал прогноз на неделю

Предстоящей ночью, по его словам, с запада подойдёт атмосферный фронт. Он принесёт и тепло, и осадки. Так что на востоке Ленинградской области, где вчера прошли сильные снегопады, снова ожидается мокрый снег. В Петербурге же завтра «относительно хороший день, с минимальным количеством дождя».

«Потепление в Санкт-Петербурге намечается, после сегодняшнего холодного дня температура воздуха +6…+8 гр. будет казаться довольно высокой», — пишет в своём телеграм-канале Колесов.

«В течение недели ночи будут прохладными, особенно на востоке Ленинградской области, где отрицательные температуры сохранятся. Дневная максимальная температура ожидается до +3…+8 гр. Осадков мало, а усиления ветра не ожидается», — отмечает синоптик.



Он также подчёркивает, что прогнозы нуждаются в уточнении: «Есть, конечно, разные варианты развития атмосферных процессов, так что будем уточнять прогнозы. Неустойчивая сейчас атмосфера».



Напомним, в Петербурге в минувшие выходные был сильный ветер. Он ронял деревья и даже сдул сухогруз в Неве. В Ленобласти выпало несколько сантиметров снега, в Тихвине снежный покров достиг 9 сантиметров.

