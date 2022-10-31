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    «Неустойчивая сейчас атмосфера». Главный синоптик Петербурга дал прогноз на неделю

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    В Ленинградской области продолжатся снегопады. Прогноз погоды на неделю дал 31 октября главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    Фото: Дорожный комитет Ленобласти
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    «Потепление в Санкт-Петербурге намечается, после сегодняшнего холодного дня температура воздуха +6…+8 гр. будет казаться довольно высокой», — пишет в своём телеграм-канале Колесов.

    Предстоящей ночью, по его словам, с запада подойдёт атмосферный фронт. Он принесёт и тепло, и осадки. Так что на востоке Ленинградской области, где вчера прошли сильные снегопады, снова ожидается мокрый снег. В Петербурге же завтра «относительно хороший день, с минимальным количеством дождя».

    «В течение недели ночи будут прохладными, особенно на востоке Ленинградской области, где отрицательные температуры сохранятся. Дневная максимальная температура ожидается до +3…+8 гр. Осадков мало, а усиления ветра не ожидается», — отмечает синоптик.

    Он также подчёркивает, что прогнозы нуждаются в уточнении: «Есть, конечно, разные варианты развития атмосферных процессов, так что будем уточнять прогнозы. Неустойчивая сейчас атмосфера».

    Напомним, в Петербурге в минувшие выходные был сильный ветер. Он ронял деревья и даже сдул сухогруз в Неве. В Ленобласти выпало несколько сантиметров снега, в Тихвине снежный покров достиг 9 сантиметров.

    Фото: Дорожный комитет Ленобласти

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