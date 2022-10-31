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    Поваленные деревья и конструкции. Спасатели подсчитали, сколько раз за сутки выезжали на улицы Петербурга

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    Сотрудники МЧС за прошедшие сутки почти 45 раз выезжали в различные точки города. Причиной становились приземлившиеся деревья и конструкции или угроза их падения. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

    МЧС по Санкт-Петербургу

    «К счастью, никто не пострадал», — добавили в ведомстве.

    МЧС по Санкт-Петербургу

    МЧС по Санкт-Петербургу

    Согласно прогнозу синоптиков, сильный ветер сегодня не покинет город. Местами возможны порывы до 17 м/с.

    В выходные в Петербурге тоже было ветрено. В ночь на воскресенье из-за этого не разводили мосты, а ночью 31 октября, предположительно, порыв ветра отправил сухогруз в сторону опоры Благовещенского моста.

    Понедельник в Петербурге будет солнечным и холодным. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 1, а в пригородах до минус 3, днем составит плюс 3–5 градусов. Ночью на дорогах местами гололедица.

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