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    «Мостотрест»: Благовещенский мост не повреждён, навала судна не было

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    Факта навала судна на Благовещенский мост в центре Петербурга ночью 31 октября не зафиксировано, сообщили «Фонтанке» в компании «Мостотрест». Судно прошло по касательной, поэтому у моста нет никаких повреждений.

    Минувшей ночью около 01:40, как уже писала «Фонтанка», сухогруз в Неве оказался в непосредственной близости к опоре разведённого моста. Это зафиксировала супервидовая веб-камера (смотрите видео). Очевидцам показалось, что был удар, однако по видео такого вывода не сделать.

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    Причиной мог стать сильный ветер. Из-за него в ночь на воскресенье мосты вообще не разводили.

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