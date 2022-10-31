«Мостотрест»: Благовещенский мост не повреждён, навала судна не было

Факта навала судна на Благовещенский мост в центре Петербурга ночью 31 октября не зафиксировано, сообщили «Фонтанке» в компании «Мостотрест». Судно прошло по касательной, поэтому у моста нет никаких повреждений.



Минувшей ночью около 01:40, как уже писала «Фонтанка», сухогруз в Неве оказался в непосредственной близости к опоре разведённого моста. Это зафиксировала супервидовая веб-камера (смотрите видео). Очевидцам показалось, что был удар, однако по видео такого вывода не сделать.

