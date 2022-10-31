Сильный ветер сдул сухогруз в разведённый мост на Неве

Ночью 31 октября, по предварительной информации, сильный ветер отправил сухогруз в опору разведённого Благовещенского моста в центре Санкт-Петербурга. Этот момент зафиксировали супервидовые веб-камеры.
По словам очевидцев, судно совершило навал на опору в 1:40. В это время в городе дул сильный северный ветер, судя по всему, он и снёс сухогруз с маршрута. На записи камеры, расположенной в километре от моста, видно манёвры судна, а звука удара не слышно из-за шума ветра.
В выходные в Петербурге дул сильный ветер. В ночь на воскресенье мосты из-за этого не разводили.
Видео с супервидовых веб-камер можно посмотреть на специальной вкладке туристического гида «ОтЛичный Петербург» на «Фонтанке».