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    После шторма. Петербург собирает деревья, но ветер не уходит, а рабочая неделя может начаться с гололедицы

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    1 комментарий

    читатель «Фонтанки»

    Завывания ветра этой ночью мешали спать петербуржцам. Шторм валил деревья, которые падали прямо на машины. Очевидец прислал «Фонтанке» видео того, как это было в Кировском районе, где получили удар два автомобиля.

    Накануне в МЧС предупреждали, что в ночь на воскресенье усилится до 23 м/с. Из-за этого в городе даже не решились разводить мосты.

    Вот так выглядят последствия шторма у дома 66 по Краснопутиловской улице.

    А еще одно дерево на Краснопутиловской упало прямо на припаркованную машину.

    Такая же неприятная картина ждет по крайней мере двух водителей, которые оставили свои авто в Огородном переулке, 6к2.

    Днем в воскресенье, по прогнозу синоптика Михаила Леуса, ветер ожидается северо-западный 7–12 м/с, с порывами до 13–18 м/с. Воздух прогреется до +3…+5 градусов, а к вечеру похолодает до +1…+3. Благодаря тыловой холодной части циклона в городе будет облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах переходящие в мокрый снег.

    Ночью возможны заморозки, утром водителей на дорогах может ждать гололедица, предупреждают в Гидрометцентре.

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    Комментарии 1

    27991892330 Окт 2022 в 12:36
    На вырубку этого опасного дрехлья денег не выделяется.Никому до этого НЕТ дела.Дорогостоящая работа, пусть лучше люди страдают.
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