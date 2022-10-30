После шторма. Петербург собирает деревья, но ветер не уходит, а рабочая неделя может начаться с гололедицы

Завывания ветра этой ночью мешали спать петербуржцам. Шторм валил деревья, которые падали прямо на машины. Очевидец прислал «Фонтанке» видео того, как это было в Кировском районе, где получили удар два автомобиля.



Накануне в МЧС предупреждали, что в ночь на воскресенье усилится до 23 м/с. Из-за этого в городе даже не решились разводить мосты.



Вот так выглядят последствия шторма у дома 66 по Краснопутиловской улице.

