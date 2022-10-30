После шторма. Петербург собирает деревья, но ветер не уходит, а рабочая неделя может начаться с гололедицы

читатель «Фонтанки»
Завывания ветра этой ночью мешали спать петербуржцам. Шторм валил деревья, которые падали прямо на машины. Очевидец прислал «Фонтанке» видео того, как это было в Кировском районе, где получили удар два автомобиля.
Накануне в МЧС предупреждали, что в ночь на воскресенье усилится до 23 м/с. Из-за этого в городе даже не решились разводить мосты.
Вот так выглядят последствия шторма у дома 66 по Краснопутиловской улице.
А еще одно дерево на Краснопутиловской упало прямо на припаркованную машину.
Такая же неприятная картина ждет по крайней мере двух водителей, которые оставили свои авто в Огородном переулке, 6к2.
Днем в воскресенье, по прогнозу синоптика Михаила Леуса, ветер ожидается северо-западный 7–12 м/с, с порывами до 13–18 м/с. Воздух прогреется до +3…+5 градусов, а к вечеру похолодает до +1…+3. Благодаря тыловой холодной части циклона в городе будет облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах переходящие в мокрый снег.
Ночью возможны заморозки, утром водителей на дорогах может ждать гололедица, предупреждают в Гидрометцентре.