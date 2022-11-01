Водители, будьте внимательны. Зона платной парковки в Петербурге расширилась на целый район

С 1 ноября зона платной парковки в центре Петербурга расширилась на весь Адмиралтейский район. Местные жители могут оформить льготное парковочное разрешение, но действовать оно будет только в пределах муниципального округа.

К зоне платной парковки добавили 153 улицы Адмиралтейского района, напоминает пресс-служба комитета по транспорту. Полный перечень улиц можно увидеть на сайте городского центра управления парковками. На них оборудовали 11 004 места для стоянки автомобилей (из которых 1 100 предназначены для бесплатного размещения машин инвалидов и тех, кто их перевозит) и установили 52 паркомата. Ширина каждого парковочного места, в соответствии с ГОСТом, составляет не менее 2,5 метра , при этом еще 3 метра должны оставаться для проезда. Поэтому на ряде улиц парковка теперь разрешена только с одной стороны.