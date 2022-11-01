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    Водители, будьте внимательны. Зона платной парковки в Петербурге расширилась на целый район

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    16 комментариев
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    С 1 ноября зона платной парковки в центре Петербурга расширилась на весь Адмиралтейский район. Местные жители могут оформить льготное парковочное разрешение, но действовать оно будет только в пределах муниципального округа.

    К зоне платной парковки добавили 153 улицы Адмиралтейского района, напоминает пресс-служба комитета по транспорту. Полный перечень улиц можно увидеть на сайте городского центра управления парковками. На них оборудовали 11 004 места для стоянки автомобилей (из которых 1 100 предназначены для бесплатного размещения машин инвалидов и тех, кто их перевозит) и установили 52 паркомата. Ширина каждого парковочного места, в соответствии с ГОСТом, составляет не менее 2,5 метра, при этом еще 3 метра должны оставаться для проезда. Поэтому на ряде улиц парковка теперь разрешена только с одной стороны.

    Жители района могут оформить льготное парковочное разрешение на год за 1 800 рублей. При этом действовать оно будет только в пределах конкретного муниципального округа, в Адмиралтейском районе их шесть. В Центральном районе такой подход введут через два месяца. Отдельные категории граждан, такие как многодетные семьи, ветераны и бывшие узники концлагерей, владельцы электромобилей, инвалиды и перевозящие их лица, имеют право оформить парковочное разрешение и парковаться бесплатно во всех районах. Для нерезидента месячный абонемент на парковку обойдется в 20 075 рублей, а годовой — в 179 580 рублей.

    Подробнее о том, что изменилось с расширением платной парковочной зоны 1 ноября, читайте в материале «Фонтанки».

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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    Комментарии 16

    Инкогнито202101 Ноя 2022 в 15:16
    когда вы нажрётесь????
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