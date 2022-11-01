Водители, будьте внимательны. Зона платной парковки в Петербурге расширилась на целый район

С 1 ноября зона платной парковки в центре Петербурга расширилась на весь Адмиралтейский район. Местные жители могут оформить льготное парковочное разрешение, но действовать оно будет только в пределах муниципального округа.
К зоне платной парковки добавили 153 улицы Адмиралтейского района, напоминает пресс-служба комитета по транспорту. Полный перечень улиц можно увидеть на сайте городского центра управления парковками. На них оборудовали
Жители района могут оформить льготное парковочное разрешение на год за
Подробнее о том, что изменилось с расширением платной парковочной зоны 1 ноября, читайте в материале «Фонтанки».