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    Боевые действия на Украине

    Минобороны РФ: Россия приостанавливает движение судов по коридору безопасности в Черном море

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    Движение судов по коридору безопасности в Черном море в рамках «зерновой сделки» приостановлено до прояснения ситуации с атакой украинских дронов на российские корабли в Севастополе. Об этом 31 октября заявили в Минобороны РФ.

    «В связи с этим движение судов по коридору безопасности является недопустимым, так как украинское руководство и командование ВСУ используют его для ведения боевых действий против Российской Федерации», — сказано в сообщении.

    Как подчеркнули в ведомстве, Россия не выходит из соглашений, а приостанавливает их действие. В МО утверждают, что на данный момент не может быть и речи о гарантиях безопасности каких-либо судов на данном направлении до принятия Киевом обязательств не использовать «зерновой коридор» в военных целях.

    Ранее постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил о том, что после украинской атаки Москва не может гарантировать безопасность гражданских судов, участвующих в «зерновой сделке», поэтому приостанавливает ее реализацию на неопределённый срок. Кроме того, он сообщил, что Россия будет вынуждена принимать меры по контролю судов, допущенных Совместным координационным центром в Черное море без ее ведома.

    О приостановке участия России в реализации «зерновой сделки» заявили 29 октября в Минобороны РФ после нападения украинских беспилотников на корабли Черноморского флота. Атакованные корабли были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора».

    В МИД РФ сообщили, что российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, которые принимают участие в вывозе украинской сельхозпродукции.

    «Зерновую сделку» подписали в Стамбуле 22 июля. Она предлагала открытие портов Одесской области для вывоза зерна по Черному морю и отмену ограничений, влияющих на поставку удобрений и продовольствия из России. Президент РФ Владимир Путин высказывал недовольство реализацией сделки, так как, вопреки изначальным заверениям, большинство зерна пошло не в беднейшие страны, а ограничения в отношении Москвы так и не были сняты.

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