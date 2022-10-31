Минобороны РФ: Россия приостанавливает движение судов по коридору безопасности в Черном море

Движение судов по коридору безопасности в Черном море в рамках «зерновой сделки» приостановлено до прояснения ситуации с атакой украинских дронов на российские корабли в Севастополе. Об этом 31 октября заявили в Минобороны РФ.



«В связи с этим движение судов по коридору безопасности является недопустимым, так как украинское руководство и командование ВСУ используют его для ведения боевых действий против Российской Федерации», — сказано в сообщении.

