Минобороны РФ: Россия приостанавливает движение судов по коридору безопасности в Черном море

Движение судов по коридору безопасности в Черном море в рамках «зерновой сделки» приостановлено до прояснения ситуации с атакой украинских дронов на российские корабли в Севастополе. Об этом 31 октября заявили в Минобороны РФ.
«В связи с этим движение судов по коридору безопасности является недопустимым, так как украинское руководство и командование ВСУ используют его для ведения боевых действий против Российской Федерации», — сказано в сообщении.
Как подчеркнули в ведомстве, Россия не выходит из соглашений, а приостанавливает их действие. В МО утверждают, что на данный момент не может быть и речи о гарантиях безопасности каких-либо судов на данном направлении до принятия Киевом обязательств не использовать «зерновой коридор» в военных целях.
Ранее постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил о том, что после украинской атаки Москва не может гарантировать безопасность гражданских судов, участвующих в «зерновой сделке», поэтому приостанавливает ее реализацию на неопределённый срок. Кроме того, он сообщил, что Россия будет вынуждена принимать меры по контролю судов, допущенных Совместным координационным центром в Черное море без ее ведома.