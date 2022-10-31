Небензя заявил, что Россия примет меры по контролю судов с зерном в Черном море

Россия будет вынуждена принимать меры по контролю судов, допущенных Совместным координационным центром в Черное море без ведома Москвы. Об этом 31 октября заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.
По его словам, атака украинских беспилотников на корабли Черноморского флота «грубо нарушает стамбульские договоренности и, по сути, ставит крест на их гуманитарном измерении».
Россия, сказал он, не может гарантировать безопасность гражданских судов, участвующих в «зерновой сделке», поэтому Москва приостанавливает ее реализацию на неопределённый срок.
Постпред отметил, что, согласно договоренностям, «черноморская инициатива» не должна выполняться без участия России, а принятые без ведома Москвы решения «ни к чему не обязывают». Так он прокомментировал договоренности между Турцией, ООН и Украиной о движении судов, когда Россия уже заявила, что приостанавливает участие в сделке.
«Учитывая имеющиеся факты злоупотребления гуманитарным коридором и в целом то, что Черное море остается зоной боевых действий, не можем допустить беспрепятственного прохождения судов без нашего досмотра и будем вынуждены принять меры по контролю допущенных СКЦ без нашего согласования сухогрузов», — подчеркнул Небензя.
Дипломат пообещал, что Россия в ближайшее время детализирует свои подходы к реализации «зерновой сделки».