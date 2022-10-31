Небензя заявил, что Россия примет меры по контролю судов с зерном в Черном море

Россия будет вынуждена принимать меры по контролю судов, допущенных Совместным координационным центром в Черное море без ведома Москвы. Об этом 31 октября заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.



По его словам, атака украинских беспилотников на корабли Черноморского флота «грубо нарушает стамбульские договоренности и, по сути, ставит крест на их гуманитарном измерении».



Россия, сказал он, не может гарантировать безопасность гражданских судов, участвующих в «зерновой сделке», поэтому Москва приостанавливает ее реализацию на неопределённый срок.

