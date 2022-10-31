    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 1

    0 м/с, штиль

    764мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd61.62eur61.12

    Боевые действия на Украине

    Небензя заявил, что Россия примет меры по контролю судов с зерном в Черном море

    4553
    4 комментария

    Россия будет вынуждена принимать меры по контролю судов, допущенных Совместным координационным центром в Черное море без ведома Москвы. Об этом 31 октября заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

    По его словам, атака украинских беспилотников на корабли Черноморского флота «грубо нарушает стамбульские договоренности и, по сути, ставит крест на их гуманитарном измерении».

    Россия, сказал он, не может гарантировать безопасность гражданских судов, участвующих в «зерновой сделке», поэтому Москва приостанавливает ее реализацию на неопределённый срок.

    Постпред отметил, что, согласно договоренностям, «черноморская инициатива» не должна выполняться без участия России, а принятые без ведома Москвы решения «ни к чему не обязывают». Так он прокомментировал договоренности между Турцией, ООН и Украиной о движении судов, когда Россия уже заявила, что приостанавливает участие в сделке.

    «Учитывая имеющиеся факты злоупотребления гуманитарным коридором и в целом то, что Черное море остается зоной боевых действий, не можем допустить беспрепятственного прохождения судов без нашего досмотра и будем вынуждены принять меры по контролю допущенных СКЦ без нашего согласования сухогрузов», — подчеркнул Небензя.

    Дипломат пообещал, что Россия в ближайшее время детализирует свои подходы к реализации «зерновой сделки».

    О приостановке участия России в реализации «зерновой сделки» заявили 29 октября в Минобороны РФ после нападения украинских беспилотников на корабли Черноморского флота. Атакованные корабли были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора».

    В МИД РФ сообщили, что российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, которые принимают участие в вывозе украинской сельхозпродукции.

    «Зерновую сделку» подписали в Стамбуле 22 июля. Она предлагала открытие портов Одесской области для вывоза зерна по Черному морю и отмену ограничений, влияющих на поставку удобрений и продовольствия из России. Президент РФ Владимир Путин высказывал недовольство реализацией сделки, так как, вопреки изначальным заверениям, большинство зерна пошло не в беднейшие страны, а ограничения в отношении Москвы так и не были сняты.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close