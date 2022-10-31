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    Шойгу обсудил приостановку участия России в «зерновой сделке» с главой Минобороны Турции

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    Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. Об этом 31 октября заявили в ведомстве.

    В сообщении сказано, что министры обсудили вопросы приостановки участия России в реализации «зерновой сделки» по выходу кораблей с сельскохозяйственной продукцией из украинских портов по Черному морю.

    Никаких подробностей беседы в МО не привели.

    Тем временем, как пишет РИА Новости, в совместном координационном центре заявили о том, что 12 груженых судов идут из украинских портов в направлении Стамбула по морскому гуманитарному коридору, никаких инцидентов не зафиксировано. Еще два судна уже прошли коридор и направляются в украинские порты.

    Ранее в понедельник в Кремле заявили, что «зерновая сделка» без участия в ней России приобретает более рискованный, опасный и негарантированный характер.

    О приостановке участия России в реализации «зерновой сделки» заявили 29 октября в Минобороны РФ после нападения украинских беспилотников на корабли Черноморского флота. Атакованные корабли были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора».

    В МИД РФ сообщили, что российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, которые принимают участие в вывозе украинской сельхозпродукции.

    «Зерновую сделку» подписали в Стамбуле 22 июля. Она предлагала открытие портов Одесской области для вывоза зерна по Черному морю и отмену ограничений, влияющих на поставку удобрений и продовольствия из России. Президент РФ Владимир Путин высказывал недовольство реализацией сделки, так как, вопреки изначальным заверениям, большинство зерна пошло не в беднейшие страны, а ограничения в отношении Москвы так и не были сняты.

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