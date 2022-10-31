Шойгу обсудил приостановку участия России в «зерновой сделке» с главой Минобороны Турции

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. Об этом 31 октября заявили в ведомстве.



В сообщении сказано, что министры обсудили вопросы приостановки участия России в реализации «зерновой сделки» по выходу кораблей с сельскохозяйственной продукцией из украинских портов по Черному морю.



Никаких подробностей беседы в МО не привели.



Тем временем, как пишет РИА Новости, в совместном координационном центре заявили о том, что 12 груженых судов идут из украинских портов в направлении Стамбула по морскому гуманитарному коридору, никаких инцидентов не зафиксировано. Еще два судна уже прошли коридор и направляются в украинские порты.

