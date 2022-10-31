На подъезде к Выборгу насмерть сбили неизвестного мужчину, а в самом городе под машину попал ребенок

Минувшие выходные в Петербурге и Ленобласти отметились немалым количеством серьезных ДТП с пешеходами. Сразу два произошли 30 октября в Выборгском районе области. Одно стало смертельным, во втором пострадал ребенок.



Около 05:40 на 2-м километре автодороги «Подъезд к городу Выборг» 33-летний мужчина на Hyundai Solaris сбил неизвестного мужчину, который стоял на проезжей части по ходу движения автомобиля, сообщает 31 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Наезд произошел вне зоны пешеходного перехода. Потерпевший от полученных травм скончался на месте. По факту ДТП решается вопрос о возбуждении уголовного дела.