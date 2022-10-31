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    На подъезде к Выборгу насмерть сбили неизвестного мужчину, а в самом городе под машину попал ребенок

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    Минувшие выходные в Петербурге и Ленобласти отметились немалым количеством серьезных ДТП с пешеходами. Сразу два произошли 30 октября в Выборгском районе области. Одно стало смертельным, во втором пострадал ребенок.

    Около 05:40 на 2-м километре автодороги «Подъезд к городу Выборг» 33-летний мужчина на Hyundai Solaris сбил неизвестного мужчину, который стоял на проезжей части по ходу движения автомобиля, сообщает 31 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Наезд произошел вне зоны пешеходного перехода. Потерпевший от полученных травм скончался на месте. По факту ДТП решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    А в 18:20 у дома 31 по проспекту Победы в Выборге 46-летний мужчина, двигаясь по двору на Lexus RX300, сбил переходившего дорогу 10-летнего мальчика. В результате школьника госпитализировали в состоянии средней тяжести. По факту ДТП ведется проверка.

    Похожие происшествия случились в этот же день в Петербурге. В Кронштадте пенсионер задавил стоявшую на дороге женщину, когда пытался припарковаться. А на перекрестке Большой Пороховской улицы и Среднеохтинского проспекта водитель Land Cruiser при повороте сбил 5-летнего мальчика, который переходил дорогу на зеленый свет в сопровождении отца. Еще два серьезных ДТП с пешеходами произошли в субботу: на проспекте Ветеранов сбили 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу не по зебре, а в Кингисеппском районе мужчина попал под два автомобиля подряд и скончался от полученных травм.

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