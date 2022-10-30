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    Девятиклассница угодила под машину, пытаясь перебежать проспект Ветеранов

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    Школьницу увезли в больницу после аварии в Красносельском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 30 октября.

    17-летняя ученица местной школы попала под колёса «Хёндэ Солярис» на проспекте Ветеранов, 173/1 накануне около семи часов утра. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, до зебры она не дошла, рискнув перейти проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

    Утренняя пустота дороги оказалась обманчивой, проскочить перед машиной, за рулём которой сидел 32-летний инженер, не удалось. Пострадавшую увезли в детскую больницу с травмой головы и подозрением на перелом ноги.

    Сбивший её водитель и сам относится к ПДД философски: в течение года он попадался на превышении скорости 14 раз.

    Все обстоятельства аварии устанавливают полицейские.

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