Девятиклассница угодила под машину, пытаясь перебежать проспект Ветеранов

Школьницу увезли в больницу после аварии в Красносельском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 30 октября.



17-летняя ученица местной школы попала под колёса «Хёндэ Солярис» на проспекте Ветеранов, 173/1 накануне около семи часов утра. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, до зебры она не дошла, рискнув перейти проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.



Утренняя пустота дороги оказалась обманчивой, проскочить перед машиной, за рулём которой сидел 32-летний инженер, не удалось. Пострадавшую увезли в детскую больницу с травмой головы и подозрением на перелом ноги.

