В Кронштадте пенсионер, паркуясь, задавил женщину, а на Среднеохтинском сбили ребенка

Двух пешеходов сбили в разных районах Петербурга за час 30 октября. В Кронштадтском под колесами автомобиля погибла женщина, а в Красногвардейском пострадал маленький ребенок, который переходил дорогу с отцом.



Около 12:22 у дома 45 по улице Мануильского в Кронштадте 74-летний пенсионер на своем KIA Rio, маневрируя для парковки, сбил стоявшую на проезжей части 59-летнюю местную жительницу. Женщина от полученных травм скончалась на месте. Об этом «Фонтанке» стало известно 31 октября.