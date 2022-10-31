В Кронштадте пенсионер, паркуясь, задавил женщину, а на Среднеохтинском сбили ребенка

Двух пешеходов сбили в разных районах Петербурга за час 30 октября. В Кронштадтском под колесами автомобиля погибла женщина, а в Красногвардейском пострадал маленький ребенок, который переходил дорогу с отцом.
Около 12:22 у дома 45 по улице Мануильского в Кронштадте 74-летний пенсионер на своем KIA Rio, маневрируя для парковки, сбил стоявшую на проезжей части 59-летнюю местную жительницу. Женщина от полученных травм скончалась на месте. Об этом «Фонтанке» стало известно 31 октября.
А в 13:28 на регулируемом перекрестке Большой Пороховской улицы и Среднеохтинского проспекта 57-летний петербуржец на своем Toyota Land Cruiser при повороте направо сбил 5-летнего мальчика, который с отцом переходил проезжую часть по регулируемой «зебре» на зеленый свет. В результате ребенок получил закрытый перелом стопы и был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Водитель внедорожника за 2022 год привлекался за нарушения ПДД 40 раз, 38 из которых — за превышение скорости.
Днем ранее, 29 октября, в Петербурге тоже сбили несовершеннолетнего пешехода. На проспекте Ветеранов 17-летняя школьница попала под машину, пытаясь перейти дорогу в неположенном месте. Ее доставили в больницу. А вечером субботы в Кингисеппском районе Ленобласти пешехода сбили дважды: сначала он угодил под колеса «УАЗ Патриот», а затем его переехала «Нива». Мужчина скончался на месте.
Всего за выходные и пятницу, с 28 по 30 октября, в Петербурге произошло 853 ДТП, а в Ленобласти — 209, сообщает УГИБДД. Из них с пострадавшими было 23 и 19 ДТП соответственно. На петербургских дорогах травмы получили 25 человек, в том числе пятеро детей, и двое взрослых погибли. В областных авариях пострадали 16 взрослых и двое детей, трое взрослых погибли.