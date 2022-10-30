Сначала УАЗ, потом петербургский ВАЗ. Пешехода дважды сбили под Кингисеппом

Сотрудники полиции устанавливают личность пешехода, погибшего на дороге в Кингисеппском районе Ленинградской области. Под колёсами машин он оказался дважды.



Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и области 30 октября, авария случилась на 16-м километре автодороги Кингисепп — Манновка накануне около восьми часов вечера. Находившегося на проезжей части мужчину сбил «УАЗ Патриот», после его же переехал ВАЗ 212140.



Пешеход умер на месте. Документов при себе у него не было. Полицейские устанавливают личность погибшего, на вид он был не старше сорока лет.

