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    Сначала УАЗ, потом петербургский ВАЗ. Пешехода дважды сбили под Кингисеппом

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    Сотрудники полиции устанавливают личность пешехода, погибшего на дороге в Кингисеппском районе Ленинградской области. Под колёсами машин он оказался дважды.

    Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и области 30 октября, авария случилась на 16-м километре автодороги Кингисепп — Манновка накануне около восьми часов вечера. Находившегося на проезжей части мужчину сбил «УАЗ Патриот», после его же переехал ВАЗ 212140.

    Пешеход умер на месте. Документов при себе у него не было. Полицейские устанавливают личность погибшего, на вид он был не старше сорока лет.

    По информации «Фонтанки», за рулём «Патриота» сидел 25-летний водитель предприятия, проживающий в Кингисеппском районе. В полицейском главке уточняют, что за этот год он собрал десяток штрафов за превышение скорости. Водитель «Нивы» — 48-летний житель Кронштадта. На дороге он аккуратнее — к административной ответственности мужчину привлекали трижды.

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