Сначала УАЗ, потом петербургский ВАЗ. Пешехода дважды сбили под Кингисеппом

Сотрудники полиции устанавливают личность пешехода, погибшего на дороге в Кингисеппском районе Ленинградской области. Под колёсами машин он оказался дважды.
Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и области 30 октября, авария случилась на 16-м километре автодороги Кингисепп — Манновка накануне около восьми часов вечера. Находившегося на проезжей части мужчину сбил «УАЗ Патриот», после его же переехал ВАЗ 212140.
Пешеход умер на месте. Документов при себе у него не было. Полицейские устанавливают личность погибшего, на вид он был не старше сорока лет.
По информации «Фонтанки», за рулём «Патриота» сидел 25-летний водитель предприятия, проживающий в Кингисеппском районе. В полицейском главке уточняют, что за этот год он собрал десяток штрафов за превышение скорости. Водитель «Нивы» — 48-летний житель Кронштадта. На дороге он аккуратнее — к административной ответственности мужчину привлекали трижды.