Пассажирский автобус полыхал у станции Новый Петергоф. Пожар начался в кабине водителя

Десять пожарных тушили автобус, загоревшийся в Петродворцовом районе Петербурга 30 октября. Объятый огнём пассажирский транспорт попал на видео очевидцев.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, два расчёта выехали на Привокзальную площадь в 9:45, через двадцать минут возгорание было локализовано. Автобус горел по всей площади, судя по видео — не лазурный.



В «Пассажиравтотрансе» «Фонтанке» уточнили, что от огня пострадал автобус 2010 года выпуска. Возгорание произошло в кабине водителя во время межрейсовой стоянки на станции, пассажиров в салоне не было.

