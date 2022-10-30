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    Пассажирский автобус полыхал у станции Новый Петергоф. Пожар начался в кабине водителя

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    9 комментариев

    Десять пожарных тушили автобус, загоревшийся в Петродворцовом районе Петербурга 30 октября. Объятый огнём пассажирский транспорт попал на видео очевидцев.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, два расчёта выехали на Привокзальную площадь в 9:45, через двадцать минут возгорание было локализовано. Автобус горел по всей площади, судя по видео — не лазурный.

    В «Пассажиравтотрансе» «Фонтанке» уточнили, что от огня пострадал автобус 2010 года выпуска. Возгорание произошло в кабине водителя во время межрейсовой стоянки на станции, пассажиров в салоне не было.

    «Причины устанавливаются. Пострадавших нет», — сообщает перевозчик.

    В Петербурге автобусы зачастили дымить этим летом. За июнь сгорели два новых газомоторных МАЗа одной и той же модели. Машины отправили на экспертизу, а в Петербург приехали специалисты из Минска. Осенью приехавшие в город в рамках внедрения новой модели транспортного обслуживания автобусы продолжили страдать от огня. Это привлекло внимание в том числе и Следственного комитета.

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    Комментарии 8

    ПАТИОТ30 Окт 2022 в 13:04
    и вот за такую услугу с пвозможностью заживо сгореть смольный в след.году хочет поднять еще тариф ?
    +0−0
    Dmitry Antonov30 Окт 2022 в 11:36
    Думаю, что проблема в техническом обслуживании: нехватка квалифицированных кадров и качественных запчастей.
    +3−0
    hoboot30 Окт 2022 в 11:14
    он не лазурный! как так то) заразно?
    +2−0
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