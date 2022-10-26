Прокуратура показывает, что стало с горевшим всю ночь складом в Металлострое

Прокуратура Петербурга показывает, как пожарные ночью 26 октября тушили склад в Металлострое и как он выглядит утром, когда огня уже не видно, но всё вокруг в дыму. На кадрах — рухнувшие конструкции.

Как сообщается в телеграм-канале ведомства, прокуратура Колпинского района организовала проверку по факту возгорания складских помещений в Северном проезде, 8. С целью выяснения причин будет проведена пожарно-техническая экспертиза. Прокуратура даст оценку соблюдению требований пожарной безопасности на объекте.

«Предварительно установлено, что в здании происходило горение строительных материалов на площади 1 2 тыс. кв. м» , — отмечается в сообщении.



Склад со стройматериалами в Северном проезде загорелся вчера около 20:45. В 21:34 ранг пожара повысили до № 3, в 00:39 локализовали, сняли «тройку» только в 06:23. Столб дыма был виден из соседних районов Петербурга. Информации о пострадавших, по данным ГУ МЧС, нет. Пожарные продолжают работу.



В Металлострое утром начался транспортный коллапс. Местные жители говорят, что пожарные перекрыли проезд под железнодорожным мостом, и улицы встали.

