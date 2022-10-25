На Загородный вернули троллейбусы, которые пустили в объезд из-за аварийных работ

К середине дня 25 октября в центре Петербурга восстановили движение электротранспорта, нарушенное коммунальной аварией. Три троллейбусных маршрута вернулись на свои трассы.
С 13:40 восстановлено троллейбусное движение на Загородном проспекте, троллейбусы №3, №8 и №15 следуют по своим постоянным трассам, сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс». С утра они ходили в объезд из-за аварийных работ у дома 48. Там специалисты «Водоканала» устраняли технологическое нарушение на сети, из-за чего было перекрыто движение по двум из трех полос в сторону Московского проспекта.
Неподалеку, на Дровяной улице, аварию устраняли сотрудники «Теплосети», из-за чего там тоже было ограничено движение. И все это совпало с первым днем закрытия станции метро «Чернышевская».