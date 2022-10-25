Комтранс следит за ситуацией у «Чернышевской». Наполняемость автобусов и троллейбусов — меньше половины расчётной вместимости

Комитет по транспорту Петербурга держит под контролем транспортную ситуацию в связи с закрытием станции метро «Чернышевская».
Андрей Бок /«Фонтанка.ру»
В пресс-службе комитета «Фонтанке» сообщили, что специалисты мониторят пассажиропоток с самого утра на всех маршрутах, осуществляющих перевозку граждан в районе «Чернышевской».
«В моменты пиковой загрузки сегодня наполняемость автобусов и троллейбусов не превышала половины от полной расчетной вместимости транспортных средств», — отметили в комитете.
Напомним, станцию «Чернышевская» закрывают на ремонт на полтора года. Несмотря на то, что Смольный предупреждал об этом заранее и много раз, некоторые горожане всё равно были не в курсе и пришли к закрытым дверям. Транспортная нагрузка перераспределилась. По совпадению сегодня же сложности возникли у соседних станций метро: на Загородном начались аварийные работы на сетях, и троллейбусы пустили по другим маршрутам.
На время ремонта «Чернышевской» в Смольном разработали схему транспортного обхода, смотрите её на «Фонтанке».