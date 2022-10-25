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    Комтранс следит за ситуацией у «Чернышевской». Наполняемость автобусов и троллейбусов — меньше половины расчётной вместимости

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    9 комментариев

    Комитет по транспорту Петербурга держит под контролем транспортную ситуацию в связи с закрытием станции метро «Чернышевская».

    Андрей Бок /«Фонтанка.ру»

    В пресс-службе комитета «Фонтанке» сообщили, что специалисты мониторят пассажиропоток с самого утра на всех маршрутах, осуществляющих перевозку граждан в районе «Чернышевской».

    Фото: Андрей Бок /«Фонтанка.ру»
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    «В моменты пиковой загрузки сегодня наполняемость автобусов и троллейбусов не превышала половины от полной расчетной вместимости транспортных средств», — отметили в комитете.

    Напомним, станцию «Чернышевская» закрывают на ремонт на полтора года. Несмотря на то, что Смольный предупреждал об этом заранее и много раз, некоторые горожане всё равно были не в курсе и пришли к закрытым дверям. Транспортная нагрузка перераспределилась. По совпадению сегодня же сложности возникли у соседних станций метро: на Загородном начались аварийные работы на сетях, и троллейбусы пустили по другим маршрутам.

    На время ремонта «Чернышевской» в Смольном разработали схему транспортного обхода, смотрите её на «Фонтанке».

    Фото: Андрей Бок /«Фонтанка.ру»

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    Комментарии 9

    GermanK25 Окт 2022 в 11:39
    https://www.fontanka.ru/2022/10/25/71763734/
    +0−0
    chip125 Окт 2022 в 11:08
    Метро закрыли, но к вашим услугам платные парковки! Всего вам хорошего, просто денег нет! (с)
    +0−0
    hedgehog_25 Окт 2022 в 11:04
    требуется уточнения сколько человекопассажиров должно влезать в автобус по ихним расчетам.
    может мы непральна ездим?
    +3−0
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