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    Когда закрыли «Чернышевскую». Пассажиры собираются на остановках у соседних станций метро, а кто-то просто не знал

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    19 комментариев

    Анонсированное закрытие «Чернышевской» 25 октября собрало пассажиров у соседних станций метро. Жители Петербурга сняли на видео утреннюю загрузку в автобусы у станции метро «Владимирская».

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Пассажиры ждут автобусов, которые помогут им по земле добраться в район «Чернышевской». Сложности с наземным транспортом у «Владимирской» связаны ещё и с тем, что по Загородному проспекту сегодня с утра не ходят троллейбусы из-за аварийных работ Водоканала. Троллейбусы № № 3,8 идут до Тульской улицы, а №15 — до Советского переулка, сообщил организатор перевозок. Кроме того, в связи с разливом горячей воды в Подъездном переулке,18 временно изменяется трасса автобусного маршрута № 262.

    Несмотря на то, что о ремонте станции власти предупреждали заранее, часть горожан по привычке пришла к «Чернышевской» и вынуждена была встать перед закрытыми дверями, испортив себе настроение.

    Андрей Бок /«Фонтанка.ру»

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    Станцию закрывают на полтора года. На это время в Смольном продумали схему транспортного обхода. Её можно посмотреть на «Фонтанке».

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    Комментарии 19

    polyyakov25 Окт 2022 в 10:53
    На Чернышевской надо было 10 лет назад сделать(выкопать) ещё один выход.
    +1−0
    DEMOMON25 Окт 2022 в 10:29
    Если б не добавление ещё одного эскалатора, было бы намного быстрее.
    +0−0
    James Cook25 Окт 2022 в 10:29
    В первом квартале следующего года ещё и Ладожскую хотят закрыть
    +2−0
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