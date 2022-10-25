Когда закрыли «Чернышевскую». Пассажиры собираются на остановках у соседних станций метро, а кто-то просто не знал

Анонсированное закрытие «Чернышевской» 25 октября собрало пассажиров у соседних станций метро. Жители Петербурга сняли на видео утреннюю загрузку в автобусы у станции метро «Владимирская».
Пассажиры ждут автобусов, которые помогут им по земле добраться в район «Чернышевской». Сложности с наземным транспортом у «Владимирской» связаны ещё и с тем, что по Загородному проспекту сегодня с утра не ходят троллейбусы из-за аварийных работ Водоканала. Троллейбусы № № 3,8 идут до Тульской улицы, а №15 — до Советского переулка, сообщил организатор перевозок. Кроме того, в связи с разливом горячей воды в Подъездном переулке,18 временно изменяется трасса автобусного маршрута № 262.
Несмотря на то, что о ремонте станции власти предупреждали заранее, часть горожан по привычке пришла к «Чернышевской» и вынуждена была встать перед закрытыми дверями, испортив себе настроение.
Андрей Бок /«Фонтанка.ру»
Станцию закрывают на полтора года. На это время в Смольном продумали схему транспортного обхода. Её можно посмотреть на «Фонтанке».