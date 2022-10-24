Смольный добавит 6,6 млрд рублей «Пассажиравтотрансу» на автобусы и парки

Поправка губернатора к проекту корректировки петербургского бюджета 2022 года включает субсидию на увеличение уставного капитала ГУП «Пассажиравтотранс». Она составит 6,6 млрд рублей.
Текст поправки опубликован на сайте комитета финансов. Субсидия увеличивается на 6,6 млрд рублей в добавление к тем 753 млн, которые уже есть в действующей редакции бюджета. Перечисленные таким образом из бюджета средства направляются на закупку подвижного состава, строительство и реконструкцию инфраструктуры.
«Фонтанка» рассказывала о кампании «Пассажиравтотранса», который заключал в течение года несколько крупных контрактов на поставку автобусов. В последний раз он разыграл несколько лотов на 4 млрд.
При этом транспортный блок Смольного рассчитывал увеличить финансирование предприятия. В проекте бюджета 2023 года субсидия составляет 800 млн рублей, однако комтранс просил увеличить эту сумму на 6,6 млрд. Это связано с необходимостью сокращать средний возраст подвижного состава до 5 лет, сейчас он составляет почти 7 лет. Подробнее о закупочных и тарифных планах транспортного блока читайте на «Фонтанке».