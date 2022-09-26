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    Стало известно, какие 200 автобусов закупит Петербург

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    «Пассажиравтотранс» получит партии автобусов ЛиАЗ, МАЗ и НЕФАЗ. По данным «Фонтанки», предприятие определилось с поставщиками 207 автобусов большого класса на дизельном топливе. Протоколы пока не опубликованы.

    Общее снижение максимальной цены по 8 аукционам составило 24 млн рублей. По информации источников «Фонтанки» в транспортной отрасли, до начала декабря ПАТ получит 104 ЛиАЗа от «Питербасцентра» и 50 автобусов НЕФАЗ от компании «Автотехкомплект». Еще 53 единицы привезет «Автотехком», дилер МАЗ.

    «Фонтанка» рассказывала о том, как ПАТ объявил несколько аукционов на закупку 207 автобусов почти за 4 млрд.

    Ранее предприятие уже заключило контракты на поставку 220 автобусов различного класса, в том числе на компримированном газе. Они также прибудут в город в этом году.

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