Стало известно, какие 200 автобусов закупит Петербург

«Пассажиравтотранс» получит партии автобусов ЛиАЗ, МАЗ и НЕФАЗ. По данным «Фонтанки», предприятие определилось с поставщиками 207 автобусов большого класса на дизельном топливе. Протоколы пока не опубликованы.

Общее снижение максимальной цены по 8 аукционам составило 24 млн рублей. По информации источников «Фонтанки» в транспортной отрасли, до начала декабря ПАТ получит 104 ЛиАЗа от «Питербасцентра» и 50 автобусов НЕФАЗ от компании «Автотехкомплект». Еще 53 единицы привезет «Автотехком», дилер МАЗ.

