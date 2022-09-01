Транспортный блок Смольного просит добавить финансирования на закупки трамваев и автобусов

Комитет по транспорту подал заявку на дополнительное финансирование в 2023 году к базовому проекту бюджета. Среди прочего, он просит почти по 7 млрд рублей добавить «Горэлектротрансу» и «Пассажиравтотрансу».
По данным «Фонтанки», в базовых цифрах проекта бюджета содержится субсидия «Горэлектротрансу» на увеличение уставного капитала в размере 6,2 млрд рублей, комтранс просит еще 6,7 млрд. Среди его аргументов — необходимость догонять городскую госпрограмму по закупке трамваев, которая пока не закрыта даже тремя крупными контрактами предприятия.
Еще 6,8 млрд комитет запрашивает для «Пассажиравтотранса», которому пока утвердили лишь 800 млн рублей. Это связано с необходимостью сокращать средний возраст подвижного состава до 5 лет, сейчас он составляет почти 7 лет.
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