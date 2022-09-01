Транспортный блок Смольного просит добавить финансирования на закупки трамваев и автобусов

Комитет по транспорту подал заявку на дополнительное финансирование в 2023 году к базовому проекту бюджета. Среди прочего, он просит почти по 7 млрд рублей добавить «Горэлектротрансу» и «Пассажиравтотрансу».

По данным «Фонтанки», в базовых цифрах проекта бюджета содержится субсидия «Горэлектротрансу» на увеличение уставного капитала в размере 6,2 млрд рублей, комтранс просит еще 6,7 млрд. Среди его аргументов — необходимость догонять городскую госпрограмму по закупке трамваев, которая пока не закрыта даже тремя крупными контрактами предприятия.