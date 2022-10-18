Главный синоптик Петербурга обещает «более сухой период»

Погода в Петербурге стабилизировалась, констатирует 18 октября главный синоптик города Александр Колесов.



«Дождь, хоть и на целый день, но с перерывами. Есть и хороший момент, ветер ослабел, поэтому можно спокойно ходить с зонтиком, и вырывать из рук его не будет», — пишет он в своём телеграм-канале.



В первой половине дня будет около 9 градусов, а затем начнет холодать. В итоге в ближайшие дни температура приблизится к норме и в Петербурге, и в Ленинградской области.

