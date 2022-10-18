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    Главный синоптик Петербурга обещает «более сухой период»

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Погода в Петербурге стабилизировалась, констатирует 18 октября главный синоптик города Александр Колесов.

    «Дождь, хоть и на целый день, но с перерывами. Есть и хороший момент, ветер ослабел, поэтому можно спокойно ходить с зонтиком, и вырывать из рук его не будет», — пишет он в своём телеграм-канале.

    В первой половине дня будет около 9 градусов, а затем начнет холодать. В итоге в ближайшие дни температура приблизится к норме и в Петербурге, и в Ленинградской области.

    «Завтра закончится влияние циклонов, атмосферное давление начнет повышаться. Уже утром 19 октября дожди в Санкт-Петербурге прекратятся, и наступит более сухой период», — отмечает Колесов.

    Напомним, вчера Петербург пережил удар стихии. Сильный ветер поднял воду в Финском заливе и в Неве, местами падали деревья и слабо закреплённые конструкции. Сегодня вода всё ещё довольно высокая: в 7:49 — 41 см на посту у Горного института, а в 10:28 — 55 см.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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