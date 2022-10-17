Кронштадтский корабельный фарватер свободен для движения судов, затворы дамбы открыты. Об этом сообщил Комплекс защитных сооружений Петербурга 17 октября.
«По состоянию на 15:20 все затворы открыты, проточность акватории полностью восстановлена», — говорится в сообщении КЗС.
Максимальный уровень воды Финского залива в понедельник был зафиксирован на отметке +153 см. Пиковые значения порывов западного ветра достигали скорости 24 м/с. Высота волн составляла более 3 м.
Как сообщала пресс-служба КЗС, после поступления обновленного прогноза о подъеме уровня воды в устье реки Невы принято решение о закрытии затвора судопропускного сооружения С-1. Его перевели в положение «закрыто» в 9:40.