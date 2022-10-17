Радуйтесь, что вы не там. Как выглядит центр Петербурга во время разгула стихии

Если вам не надо выходить на улицу в ближайшие часы, радуйтесь. Потому что люди там оказываются лицом к лицу со стихией, и зонтики от дождя не помогают — их вырывает из рук ветер.
Фотограф «Фонтанки» не испугался прогнозов синоптиков и прогулялся (если это можно назвать прогулкой) по улицам Петербурга. Вот как сейчас выглядит центр города и его обитатели.
К 12:41 вода в Неве на посту у Горного института поднялась до 122 см, а затем, к 13:10, опустилась до 118 см. Скорость ветра, по данным ведущего специалиста центра «ФОБОС» Михаила Леуса, в акватории Финского залива за последние 3 часа достигала в порывах 26 м/с, а на западе Ленинградской области составляет 21 м/с. В городе закрыты парки и сады, а также затворы дамбы. «Оранжевый» уровень погодной опасности действует со вчерашнего вечера.