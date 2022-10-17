Снова подпортила день. Как непогода успела «наследить» в Петербурге

Погода, установившаяся в Петербурге в понедельник, успела «наследить» в городе. Порывы ветра настолько сильны, что за неполный день уже успели повалить деревья, обрушили строительные леса и даже перевернули остановку.



Днём 17 октября ствол упал прямо на детскую площадку во дворе дома № 8 по улице Шотмана. Пробраться к горке теперь можно, предварительно преодолев «полосу препятствий» в виде веток развалившейся кроны.