Снова подпортила день. Как непогода успела «наследить» в Петербурге

Погода, установившаяся в Петербурге в понедельник, успела «наследить» в городе. Порывы ветра настолько сильны, что за неполный день уже успели повалить деревья, обрушили строительные леса и даже перевернули остановку.
Днём 17 октября ствол упал прямо на детскую площадку во дворе дома № 8 по улице Шотмана. Пробраться к горке теперь можно, предварительно преодолев «полосу препятствий» в виде веток развалившейся кроны.
Необычный вид приобрела остановка на пересечении улиц Мичманской и Кораблестроителей. Автопавильон не выдержал и упал на бок.
Частично «обнажился» один из домов в центре Петербурга. Об обрушении строительных лесов в группе «ДТП и ЧП» рассказал горожанин, гулявший у дома № 5 на улице Черняховского.
Ветер не даёт покоя и судам. Очевидцы сняли на видео, как яхта, пришвартованная у Яхтенного моста, оторвалась и поплыла в сторону залива. Кадры распространил «Мегаполис».
Напомним, в Петербурге на сутки объявлен «оранжевый» (третий из четырёх) уровень погодной опасности. В садах и парках уже не погулять: всё, что можно было закрыть, уже закрыли.