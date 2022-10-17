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    Самолет упал на жилые дома в Ейске - очевидцы

    Снова подпортила день. Как непогода успела «наследить» в Петербурге

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    Погода, установившаяся в Петербурге в понедельник, успела «наследить» в городе. Порывы ветра настолько сильны, что за неполный день уже успели повалить деревья, обрушили строительные леса и даже перевернули остановку.

    Днём 17 октября ствол упал прямо на детскую площадку во дворе дома № 8 по улице Шотмана. Пробраться к горке теперь можно, предварительно преодолев «полосу препятствий» в виде веток развалившейся кроны.

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    Необычный вид приобрела остановка на пересечении улиц Мичманской и Кораблестроителей. Автопавильон не выдержал и упал на бок.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Частично «обнажился» один из домов в центре Петербурга. Об обрушении строительных лесов в группе «ДТП и ЧП» рассказал горожанин, гулявший у дома № 5 на улице Черняховского.

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    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Ветер не даёт покоя и судам. Очевидцы сняли на видео, как яхта, пришвартованная у Яхтенного моста, оторвалась и поплыла в сторону залива. Кадры распространил «Мегаполис».

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Напомним, в Петербурге на сутки объявлен «оранжевый» (третий из четырёх) уровень погодной опасности. В садах и парках уже не погулять: всё, что можно было закрыть, уже закрыли.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

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