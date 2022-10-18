«Переживаем очень тяжелые времена». Премьер Великобритании Лиз Трасс отказалась подавать в отставку

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс не собирается подавать в отставку. Она заявила, что намерена повести Консервативную партию на следующие парламентские выборы. Также она добавила, что признает свои ошибки. Об этом 18 октября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на телеканал BBC.

«Переживаем очень тяжелые времена. Мы просто не можем позволить себе тратить время на разговоры о Консервативной партии, вместо этого нам надо заниматься делом <...> Я останусь на своей должности, чтобы действовать в национальных интересах», — сказала Трасс.

