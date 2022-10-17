Парламентарии-консерваторы призвали премьер-министра Великобритании Трасс уйти в отставку

Трое членов парламента Великобритании из Консервативной партии призвали премьер-министра Лиз Трасс выйти в отставку из-за спорных решений в сфере экономики. Об этом 17 октября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Financial Times.

Также высокопоставленные члены комитета Консервативной партии, пишет The Times, тайно обсуждали будущее Лиз Трасс на посту премьера и ее возможную отставку.



The Guardian уточняет, что Трасс попытается укрепить слабеющую поддержку, собрав на Даунинг-стрит 17 октября министров, а затем приступит к серии встреч с депутатами, которые призвали к ее отставке.



Спорным решением, вызвавшим критику, стало назначение главой британского минфина Джереми Ханта. В Великобритании за год сменилось четыре министра финансов. Последний объявил о решении покинуть должность спустя 38 дней после назначения.