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    Упавшие деревья и пострадавшие крыши. МЧС показало последствия петербургской непогоды

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    Сильный ветер успел набедокурить в Петербурге: МЧС пришлось 26 раз исправлять последствия непогоды. Видеоотчет о проделанной работе 17 октября публикует пресс-служба ведомства.

    Сотрудники МЧС пилили упавшие деревья (в том числе на машину) и закрепляли слетевшие с крыш листы. Отмечается, что никто не пострадал.

    ГУ МЧС по Петербургу

    «Последствия разгула стихии пришлось устранять общими усилиями городских служб жизнеобеспечения и спасателей. Силы и средства РСЧС (Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) готовы к ликвидации последствий возможных происшествий, связанных с непогодой», — говорится в сообщении.

    «Фонтанка» уже показывала, что стихия успела натворить в городе: опрокинула остановку, обрушила строительные леса, сорвала с места пришвартованную яхту.

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