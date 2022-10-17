Упавшие деревья и пострадавшие крыши. МЧС показало последствия петербургской непогоды

Сильный ветер успел набедокурить в Петербурге: МЧС пришлось 26 раз исправлять последствия непогоды. Видеоотчет о проделанной работе 17 октября публикует пресс-служба ведомства.
Сотрудники МЧС пилили упавшие деревья (в том числе на машину) и закрепляли слетевшие с крыш листы. Отмечается, что никто не пострадал.
ГУ МЧС по Петербургу
«Последствия разгула стихии пришлось устранять общими усилиями городских служб жизнеобеспечения и спасателей. Силы и средства РСЧС (Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) готовы к ликвидации последствий возможных происшествий, связанных с непогодой», — говорится в сообщении.
«Фонтанка» уже показывала, что стихия успела натворить в городе: опрокинула остановку, обрушила строительные леса, сорвала с места пришвартованную яхту.