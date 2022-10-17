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    Самолет упал на жилые дома в Ейске

    В Ейске уже четверо погибших в результате падения самолета. Пострадавших — десятки

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    До четырех увеличилось количество погибших в результате падения военного самолета во дворе жилого дома и последовавшего за этим пожара в Ейске (Краснодарский край). Об этом 17 октября сообщает оперштаб.

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    По его данным, число пострадавших на данный момент составляет 25 человек. Вице-губернатор Анна Минькова сообщала, что среди пострадавших трое детей.

    РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МЧС сообщает, что судьба шестерых человек неизвестна после пожара, они не выходят на связь.

    На данный момент, по заявлению губернатора Вениамина Кондратьева, остатки упавшего самолета потушены. Пожар на завершающей стадии тушения.

    В Минобороны заявили, что вечером 17 октября в Ейске рухнул самолет Су-34. Он упал во дворе одного из жилых кварталов, после чего произошло возгорание топлива, полыхнул жилой дом. Истребитель выполнял учебно-тренировочный полет с военного аэродрома Южного военного округа и при наборе высоты потерпел крушение. Летчики катапультировались.

    По данным МЧС, падение произошло во дворе дома 20/1 по Коммунистической улице. Около ста человек эвакуировали, их разместят в пансионатах. Видео, предположительно, момента крушения, публикуют СМИ. СКР возбудил уголовное дело.

    Президент РФ Владимир Путин просит оказать всю необходимую помощь тем, кто пострадал при крушении. Для этого он поручил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, главе МЧС Александру Куренкову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко вылететь в Ейск.

    О подробностях крушения читайте в нашем онлайн-репортаже.

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