В Ейске уже четверо погибших в результате падения самолета. Пострадавших — десятки

До четырех увеличилось количество погибших в результате падения военного самолета во дворе жилого дома и последовавшего за этим пожара в Ейске (Краснодарский край). Об этом 17 октября сообщает оперштаб.
По его данным, число пострадавших на данный момент составляет 25 человек. Вице-губернатор Анна Минькова сообщала, что среди пострадавших трое детей.
РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МЧС сообщает, что судьба шестерых человек неизвестна после пожара, они не выходят на связь.
На данный момент, по заявлению губернатора Вениамина Кондратьева, остатки упавшего самолета потушены. Пожар на завершающей стадии тушения.