МЧС: Два человека погибли в результате падения самолета в Ейске

В Ейске два человека погибли и 15 пострадали в результате падения военного самолета Су-34 во дворе жилого квартала. Об этом 17 октября пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС.
По данным диспетчерской службы, огнем охвачены с первого по девятый этаж жилого дома. Эвакуированы около 100 человек.
Сейчас в Ейской центральной районной больнице для пострадавших развернули 8 операционных и 11 коек реанимации, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.
Всего в пострадавшем доме проживают 600 человек. Губернатор поручил установить местонахождение каждого.
В Минобороны заявили, что вечером 17 октября в Ейске рухнул самолет Су-34. Он упал во дворе одного из жилых кварталов, после чего произошло возгорание топлива, полыхнул жилой дом. Истребитель выполнял полет с военного аэродрома Южного военного округа и при наборе высоты потерпел крушение. Летчики катапультировались.