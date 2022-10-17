    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 8

    3 м/с, зап

    763мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd61.76eur60.56
    ТЕМА ДНЯ

    Самолет упал на жилые дома в Ейске

    Минобороны подтвердило падение Су-34 в Ейске. Летчики катапультировались

    18881

    В Ейске потерпел крушение самолет Су-34. Он упал во дворе одного из жилых кварталов, после чего произошло возгорание топлива. Об этом 17 октября заявили в Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

    По данным ведомства, истребитель выполнял учебно-тренировочный полет с военного аэродрома Южного военного округа и при наборе высоты потерпел крушение. Летчики катапультировались. Они доложили, что причиной падения стало возгорание одного из двигателей при взлете.

    Самолет упал в жилом квартале Ейска вечером 17 октября и загорелся. Пожар охватил четыре этажа многоэтажного дома. Площадь возгорания составляет две тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших и погибших пока нет.

    «Фонтанка» поговорила с очевидцами, их эмоции и эксклюзивные видео с места — здесь.

    По теме

    ЛАЙК9
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ38
    ПЕЧАЛЬ17

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close