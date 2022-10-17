Минобороны подтвердило падение Су-34 в Ейске. Летчики катапультировались

В Ейске потерпел крушение самолет Су-34. Он упал во дворе одного из жилых кварталов, после чего произошло возгорание топлива. Об этом 17 октября заявили в Минобороны РФ, пишет РИА Новости.



По данным ведомства, истребитель выполнял учебно-тренировочный полет с военного аэродрома Южного военного округа и при наборе высоты потерпел крушение. Летчики катапультировались. Они доложили, что причиной падения стало возгорание одного из двигателей при взлете.

