Число погибших после крушения самолета в Ейске возросло до трех. Пострадали 19, трое из них — дети

Число погибших в результате крушения военного самолета в Ейске и пожара возросло до трех, заявила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова. Количество пострадавших возросло до 19, трое из них — дети, сообщает краевой оперштаб.
По данным оперштаба, четверо из пострадавших в тяжелом состоянии, дети — в состоянии легкой степени тяжести. А по информации Миньковой, пострадавших 10, из них тяжелые — 7 взрослых и ребенок: они отравились продуктами горения.
Около ста человек эвакуировали, их разместят в пансионатах. В Ейской ЦРБ развернули 8 операционных, для тяжелых пациентов — 11 коек реанимации, для пациентов в состоянии средней степени тяжести — 100 коек с кислородом, заявила Минькова.
«На дежурстве 8 бригад хирургов, 4 травматолога, 5 реаниматологов. Задействовано 10 бригад скорой помощи Ейской ЦРБ, 2 бригады Щербиновской ЦРБ и 2 бригады Староминской ЦРБ. У нас в резерве 2 операционные в роддоме, одна в гинекологии и ещё одна в онкологии», — написала она в телеграм-канале.
Остатки самолета потушили, эвакуацию жильцов близлежащих домов отменили, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, тушение пожара находится на завершающей стадии, после его ликвидации будет оценен ущерб.
Вениамин Кондратьев / Telegram
В Минобороны заявили, что вечером 17 октября в Ейске рухнул самолет Су-34. Он упал во дворе одного из жилых кварталов, после чего произошло возгорание топлива, полыхнул жилой дом. Истребитель выполнял полет с военного аэродрома Южного военного округа и при наборе высоты потерпел крушение. Летчики катапультировались.
Журналисты выяснили, что падение произошло во дворе дома 20/1 по Коммунистической улице. Видео, предположительно, момента крушения, публикуют СМИ. О подробностях крушения читайте в нашем онлайн-репортаже.