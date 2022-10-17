Число погибших после крушения самолета в Ейске возросло до трех. Пострадали 19, трое из них — дети

Число погибших в результате крушения военного самолета в Ейске и пожара возросло до трех, заявила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова. Количество пострадавших возросло до 19, трое из них — дети, сообщает краевой оперштаб.



По данным оперштаба, четверо из пострадавших в тяжелом состоянии, дети — в состоянии легкой степени тяжести. А по информации Миньковой, пострадавших 10, из них тяжелые — 7 взрослых и ребенок: они отравились продуктами горения.

