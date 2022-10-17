В Ассоциации владельцев кинотеатров сообщили о закрытии 41% кинозалов в России

Почти каждый второй кинозал в России — 41% — был закрыт по состоянию на август, сообщил глава ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков в интервью ТАСС 17 октября.



По его словам, общее число кинозалов в России составляло 5,7 тысячи. Кинотеатров в стране — свыше 2,1 тысячи (среди них — многозальные). Если говорить о кинотеатрах, их закрылось свыше 150 (то есть порядка 7% от общего числа).



Воронков отметил, что из двух с лишним тысяч кинотеатров, примерно треть (700) — «это муниципальные (один-два зала), которые, понятно, не закроются, это бюджетная история».

