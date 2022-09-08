Миллиардер Александр Мамут больше не возглавляет совет директоров киносети «Синема Парк» и «Формула кино»

Председатель совета директоров объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Александр Мамут уходит с поста и выходит из совета директоров — об этом 8 сентября сообщает «Бюллетень прокатчика» со ссылкой на пресс-службу сети.



О новых назначениях пока не сообщается. По данным Невафильм Research, на 1 января объединенная киносеть занимала первое место по доле рынка по числу залов (655 в 78 кинотеатрах, 11,5%).

