Миллиардер Александр Мамут больше не возглавляет совет директоров киносети «Синема Парк» и «Формула кино»

Председатель совета директоров объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Александр Мамут уходит с поста и выходит из совета директоров — об этом 8 сентября сообщает «Бюллетень прокатчика» со ссылкой на пресс-службу сети.
О новых назначениях пока не сообщается. По данным Невафильм Research, на 1 января объединенная киносеть занимала первое место по доле рынка по числу залов (655 в 78 кинотеатрах, 11,5%).
Миллиардер Александр Мамут приобрел в 2017 году «Синема Парк» у сына сенатора Сулеймана Керимова, а «Формулу кино» — у Михаила Фридмана.
В августе гендиректор объединенной сети «Формула кино» и «Синема Парк» Алексей Васясин заявил РБК, что Минкульт не ведет диалог с отраслью по поводу поддержки кинотеатров, теряющих зрителей. По его словам, у вверенной ему сети порядка 20–30% залов в настоящее время открываются только по выходным.