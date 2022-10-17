«Раз в пять лет». Много необычного в погоде Петербурга и Ленобласти: ветер, тепло и грозы

В Петербурге и Ленобласти сегодня не только очень сильный ветер. Циклон принёс ещё одно необычное для середины октября явление — грозу. При этом температура остаётся высокой.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 октября в Петербурге ожидается облачная погода, дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы сильного. Температура воздуха в течение суток 9–11 градусов.

Сегодня синоптическую ситуацию в регионе формирует тыловая часть североатлантического циклона, возможно формирование нагонного наводнения. Атмосферное давление будет расти и составит 761 мм рт. ст., что около нормы, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. Также он рассказывает о грозах.

«Холодный атмосферный фронт, который еще влияет на погоду южных и восточных районов Ленинградской области, отметился довольно редкими октябрьскими грозами. По климату подобное явление в октябре там бывает 1 раз в 5 лет», — пишет Леус.

«Яндекс» отмечает, что сейчас в Петербурге необычно тепло. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе бывает паcмурно, от 1 до 10 градусов в течение суток. Самое холодное 17 октября выдалось в 1976 году, минус 8 днём, а самое тёплое — в 1983 году, плюс 14 градусов. Сегодня же повышенная температура и ночью, и днём.



Во вторник немного похолодает, ветер стихнет до умеренного. Дожди продолжатся. А в среду ожидается всего плюс 6 градусов.

