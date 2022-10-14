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    Глава Калининского об облавах на резервистов

    Посмотрите, как выглядел взлет ракеты-носителя «Союз» с камер Лахта Центра

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    Вечером 14 октября с космодрома в Плесецке запланирован пуск ракеты «Ангара-1.2». В Петербурге взлет вряд ли будет видно из-за облаков и темноты — зато предлагаем полюбоваться, как на камерах Лахта Центра смотрелся запуск ракеты «Союз».

    Эксклюзивные кадры «Фонтанке» предоставила пресс-служба Лахта Центра. На кадрах видно, как из-за темного облака на горизонте появляется яркая полоса света, летит вверх и рассыпается дымчатым «салютом». Эту «медузу» на фоне крейсера «Аврора» запечатлели супервидовые веб-камеры.

    пресс-служба Лахта Центра

    Как писала «Фонтанка», ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-К» стартовала с космодрома в Плесецке рано утром 10 октября.

    «Фонтанка» ведёт круглосуточную трансляцию супервидовых веб-камер на специальной вкладке туристического гида «ОтЛичный Петербург». Подробнее об этом проекте читайте на нашем сайте.

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