Посмотрите, как выглядел взлет ракеты-носителя «Союз» с камер Лахта Центра

Вечером 14 октября с космодрома в Плесецке запланирован пуск ракеты «Ангара-1.2». В Петербурге взлет вряд ли будет видно из-за облаков и темноты — зато предлагаем полюбоваться, как на камерах Лахта Центра смотрелся запуск ракеты «Союз».
Эксклюзивные кадры «Фонтанке» предоставила пресс-служба Лахта Центра. На кадрах видно, как из-за темного облака на горизонте появляется яркая полоса света, летит вверх и рассыпается дымчатым «салютом». Эту «медузу» на фоне крейсера «Аврора» запечатлели супервидовые веб-камеры.
пресс-служба Лахта Центра
Как писала «Фонтанка», ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-К» стартовала с космодрома в Плесецке рано утром 10 октября.