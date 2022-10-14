Посмотрите, как выглядел взлет ракеты-носителя «Союз» с камер Лахта Центра

Вечером 14 октября с космодрома в Плесецке запланирован пуск ракеты «Ангара-1.2». В Петербурге взлет вряд ли будет видно из-за облаков и темноты — зато предлагаем полюбоваться, как на камерах Лахта Центра смотрелся запуск ракеты «Союз».



Эксклюзивные кадры «Фонтанке» предоставила пресс-служба Лахта Центра. На кадрах видно, как из-за темного облака на горизонте появляется яркая полоса света, летит вверх и рассыпается дымчатым «салютом». Эту «медузу» на фоне крейсера «Аврора» запечатлели супервидовые веб-камеры.