Каникулы могут объявить в белгородских школах

Школы Белгородской области могут досрочно уйти на каникулы. Об этом 14 октября заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.



«Буду рекомендовать школам... с понедельника объявим каникулы в Белгородской области для всех школ», — сказал он (цитата по РИА Новости).



Область и город Белгород в последнее время периодически подвергаются обстрелам со стороны Украины. Накануне обломки ракеты упали на многоэтажку. В тот же вечер был подорван склад с боеприпасами. А в пятницу после обстрела загорелась подстанция, часть города осталась без света.

