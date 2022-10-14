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    Каникулы могут объявить в белгородских школах

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    Школы Белгородской области могут досрочно уйти на каникулы. Об этом 14 октября заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «Буду рекомендовать школам... с понедельника объявим каникулы в Белгородской области для всех школ», — сказал он (цитата по РИА Новости).

    Область и город Белгород в последнее время периодически подвергаются обстрелам со стороны Украины. Накануне обломки ракеты упали на многоэтажку. В тот же вечер был подорван склад с боеприпасами. А в пятницу после обстрела загорелась подстанция, часть города осталась без света.

    Гладков поручил проверить готовность подвальных помещений к временному размещению жителей в случае массированных ракетных ударов.

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