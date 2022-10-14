В Белгороде подбили подстанцию. Часть горожан осталась без света

В Белгороде после обстрела загорелась подстанция. Об этом 14 октября заявил губернатор области Вячеслав Гладков.

«После обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт. Максимально быстро постараемся устранить последствия. Ориентировочное время переключения на резервный источник — до 4 часов. Водоснабжение в норме, насосы перешли на другие линии питания», — рассказывает он в своем телеграм-канале.

Жители в местных пабликах жалуются на отключение света в части города и публикуют видео, на которых предположительно запечатлена горящая подстанция. По словам очевидцев, удар пришелся по ТЭЦ «Луч».