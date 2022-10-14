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    В Белгороде подбили подстанцию. Часть горожан осталась без света

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    В Белгороде после обстрела загорелась подстанция. Об этом 14 октября заявил губернатор области Вячеслав Гладков.

    Фото: Настоящий Гладков / Telegram
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    «После обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт. Максимально быстро постараемся устранить последствия. Ориентировочное время переключения на резервный источник — до 4 часов. Водоснабжение в норме, насосы перешли на другие линии питания», — рассказывает он в своем телеграм-канале.

    Жители в местных пабликах жалуются на отключение света в части города и публикуют видео, на которых предположительно запечатлена горящая подстанция. По словам очевидцев, удар пришелся по ТЭЦ «Луч».

    Обновление: в 20:05 Гладков сообщил, что пожар потушен, специалисты приступили к переподключению.

    Фото: Настоящий Гладков / Telegram

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