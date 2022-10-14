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    Боевые действия на Украине

    В Белгородской области есть погибшие после обстрела ВСУ склада с боеприпасами

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    В поселке Октябрьский Белгородской области из-за обстрела ВСУ оказался подорван склад с боеприпасами, есть погибшие и раненые. Об этом 14 октября сообщил СК РФ.


    «В результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация. По предварительным данным, есть погибшие и раненые», — говорится в сообщении Следкома.

    Также российская система ПВО сбила ракеты в районе Новооскольского округа.

    Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил завести дело для расследования этих инцидентов. Обломки упали возле железной дороги, повредив линии электропередач. Движение поездов временно приостановили.

    О подрыве склада с боеприпасами в Белгородской области стало известно еще вчера, 13 октября. Однако тогда о жертвах не сообщалось.

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