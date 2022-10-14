В Белгородской области есть погибшие после обстрела ВСУ склада с боеприпасами

В поселке Октябрьский Белгородской области из-за обстрела ВСУ оказался подорван склад с боеприпасами, есть погибшие и раненые. Об этом 14 октября сообщил СК РФ.





«В результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация. По предварительным данным, есть погибшие и раненые», — говорится в сообщении Следкома.

Также российская система ПВО сбила ракеты в районе Новооскольского округа.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил завести дело для расследования этих инцидентов. Обломки упали возле железной дороги, повредив линии электропередач. Движение поездов временно приостановили.