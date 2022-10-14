Губернатор Белгородской области поручил проверить готовность подвалов для укрытия от массированных ракетных ударов Украины

Проверить готовность подвальных помещений к временному размещению жителей в случае массированных ракетных ударов со стороны Украины поручил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на заседании оперштаба 14 октября. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.



Ранее глава региона поручил привлечь управляющие компании и навести порядок в подвалах, которые будут использовать для убежищ.

