Губернатор Белгородской области поручил проверить готовность подвалов для укрытия от массированных ракетных ударов Украины

Проверить готовность подвальных помещений к временному размещению жителей в случае массированных ракетных ударов со стороны Украины поручил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на заседании оперштаба 14 октября. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее глава региона поручил привлечь управляющие компании и навести порядок в подвалах, которые будут использовать для убежищ.
Также Гладков поручил довести до жителей информационные материалы о том, как вести себя при обстрелах, какие бывают виды мин и что делать при их обнаружении, и правила оказания первой медицинской помощи.