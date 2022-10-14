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    Губернатор Белгородской области поручил проверить готовность подвалов для укрытия от массированных ракетных ударов Украины

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    Проверить готовность подвальных помещений к временному размещению жителей в случае массированных ракетных ударов со стороны Украины поручил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на заседании оперштаба 14 октября. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

    Ранее глава региона поручил привлечь управляющие компании и навести порядок в подвалах, которые будут использовать для убежищ.

    Также Гладков поручил довести до жителей информационные материалы о том, как вести себя при обстрелах, какие бывают виды мин и что делать при их обнаружении, и правила оказания первой медицинской помощи.

    Накануне за один день в Белгороде ракета попала в многоэтажку, был обстрелян таможенный пункт пропуска в Шебекино и подорван склад с боеприпасами в поселке Белгородского района. По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.
    Утром 14 октября в Новооскольском округе Белгородской области было приостановлено движение поездов из-за падения обломков ракет.

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