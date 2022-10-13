Гладков показал разрушения после обстрела таможенного пункта в Шебекино

Таможенный пункт пропуска в Шебекино Белгородской области попал под обстрел со стороны Украины. Об этом 13 октября заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«ВСУ обстреляли таможенный пункт пропуска в Шебекино. Жертв и пострадавших нет. У самого пограничного перехода есть значительные разрушения. Он практически перестал существовать», — пишет глава области в телеграм-канале.
Ранее в четверг под обстрелом оказался Белгород. Осколки сбитой ракеты попали в многоэтажный дом, повреждены крыша и верхние этажи здания.
А в Курской области поселок Тёткино и примыкающее к нему село Попово-Лежачи оказались без света из-за попадания снаряда по подстанции.