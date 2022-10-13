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    Боевые действия на Украине

    Гладков показал разрушения после обстрела таможенного пункта в Шебекино

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    Таможенный пункт пропуска в Шебекино Белгородской области попал под обстрел со стороны Украины. Об этом 13 октября заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «ВСУ обстреляли таможенный пункт пропуска в Шебекино. Жертв и пострадавших нет. У самого пограничного перехода есть значительные разрушения. Он практически перестал существовать», — пишет глава области в телеграм-канале.

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    Ранее в четверг под обстрелом оказался Белгород. Осколки сбитой ракеты попали в многоэтажный дом, повреждены крыша и верхние этажи здания.

    А в Курской области поселок Тёткино и примыкающее к нему село Попово-Лежачи оказались без света из-за попадания снаряда по подстанции.

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