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    Курский губернатор показал, как обстреливали подстанцию. Два поселка без света

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    Поселок Тёткино и примыкающее к нему село Попово-Лежачи подверглись обстрелу со стороны Украины. Зафиксировано не менее 15 прилетов, заявил 13 октября губернатор Курской области Роман Старовойт.

    Роман Старовойт

    Он опубликовал в своем телеграм-канале видео прилета по подстанции в Попово-Лежачах. По его словам, она серьезно повреждена, снаряд попал в один из трансформаторов, из-за чего тот загорелся.

    Оба населенных пункта в результате остались без света. Ремонтные бригады уже занимаются ликвидацией последствий.

    Ранее днем под обстрелом оказался Белгород. Там ракета угодила в многоэтажку. На фото от очевидцев видно, что от удара пострадали крыша и верхние этажи здания.

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