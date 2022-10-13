Курский губернатор показал, как обстреливали подстанцию. Два поселка без света

Поселок Тёткино и примыкающее к нему село Попово-Лежачи подверглись обстрелу со стороны Украины. Зафиксировано не менее 15 прилетов, заявил 13 октября губернатор Курской области Роман Старовойт.
Роман Старовойт
Он опубликовал в своем телеграм-канале видео прилета по подстанции в Попово-Лежачах. По его словам, она серьезно повреждена, снаряд попал в один из трансформаторов, из-за чего тот загорелся.
Оба населенных пункта в результате остались без света. Ремонтные бригады уже занимаются ликвидацией последствий.
Ранее днем под обстрелом оказался Белгород. Там ракета угодила в многоэтажку. На фото от очевидцев видно, что от удара пострадали крыша и верхние этажи здания.