    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 9

    2 м/с, южн

    763мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd63.06eur62.47
    ТЕМА ДНЯ

    Глава Калининского об облавах на резервистов

    Мобилизация

    В Нижегородской области более 30 мобилизованных вернули домой. Мужчин призвали по ошибке

    2577
    6 комментариев

    Более 30 нижегородцев, ошибочно призванных в рамках частичной мобилизации, вернулись домой. Об этом 14 октября сообщает портал NN.RU, ссылаясь на пресс-службу правительства региона.

    В правительстве Нижегородской области отметили, что сейчас ведомство привлекает представителей администраций и соцзащиты, которые консультируют призывников, проверяют списки и контролируют порядок вручения повесток.

    Сегодня «Фонтанка» писала, что призывная комиссия Самарской области решила отменить мобилизацию 70 мужчин с тремя детьми. В ближайшее время все они должны вернуться из воинских частей домой.

    А в Петербурге, по данным на 13 октября, домой вернулись 37 ошибочно мобилизованных.

    Накануне глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов подтвердил, что отцам с тремя и более детьми в возрасте до 16 лет дали отсрочку от частичной мобилизации. Сегодня он сообщил, что такое решение доведено до военных комиссариатов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close