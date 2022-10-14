В Нижегородской области более 30 мобилизованных вернули домой. Мужчин призвали по ошибке

Более 30 нижегородцев, ошибочно призванных в рамках частичной мобилизации, вернулись домой. Об этом 14 октября сообщает портал NN.RU, ссылаясь на пресс-службу правительства региона.
В правительстве Нижегородской области отметили, что сейчас ведомство привлекает представителей администраций и соцзащиты, которые консультируют призывников, проверяют списки и контролируют порядок вручения повесток.
Сегодня «Фонтанка» писала, что призывная комиссия Самарской области решила отменить мобилизацию 70 мужчин с тремя детьми. В ближайшее время все они должны вернуться из воинских частей домой.
А в Петербурге, по данным на 13 октября, домой вернулись 37 ошибочно мобилизованных.
Накануне глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов подтвердил, что отцам с тремя и более детьми в возрасте до 16 лет дали отсрочку от частичной мобилизации. Сегодня он сообщил, что такое решение доведено до военных комиссариатов.