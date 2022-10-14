Хинштейн: В Самарской области отменили мобилизацию 70 мужчин с тремя детьми

Призывная комиссия Самарской области решила отменить мобилизацию 70 мужчин с тремя детьми. Об этом 14 октября в своём Telegram-канале сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.



«К настоящему моменту таких мобилизовано порядка 70 человек. В ближайшее время все они должны вернуться из воинских частей домой», — говорится в сообщении.

Накануне глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов подтвердил, что отцам с тремя и более детьми в возрасте до 16 лет дали отсрочку от частичной мобилизации. Сегодня он сообщил, что такое решение доведено до военных комиссариатов.