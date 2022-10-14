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    Боевые действия на Украине

    Режим КТО введён в соседней Белоруссии

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    Власти Белоруссии ввели в стране режим контртеррористической операции. Об этом 14 октября сообщает «Спутник Беларусь».

    Глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что вооруженные силы и спецслужбы готовы дать отпор «любым провокациям» со стороны сопредельных государств.

    Ранее начальник белорусского КГБ объявил, что на территории Польши, Литвы и Украины создаются террористические группы, которые поддерживаются спецслужбами Запада.

    10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил провести контртеррористические мероприятия и проработать комплекс мер, которые могут быть применены в ответ на военно-политическую ситуацию. На совещании по вопросам безопасности он рассказал, что на личной встрече с президентом РФ Путиным после неформального саммита СНГ в Петербурге лидеры двух стран договорились развернуть совместную региональную группировку войск, основой которой станет белорусская армия. В тот же день глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что задействовать российско-белорусскую совместную группировку войск в боевых действиях на Украине нет необходимости.

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