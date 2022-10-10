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    Боевые действия на Украине

    Картаполов: Группировка войск России и Белоруссии пока не будет привлекаться к боевым действиям на Украине

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    Задействовать российско-белорусскую совместную группировку войск в боевых действиях на Украине нет необходимости. Об этом заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов 10 октября.

    «Что касается участия [объединенных сил ] в специальной военной операции — думаю, что в этом необходимости нет. Та группировка, которая выполняет задачи, она вполне способна эти задачи выполнить. Развертывание сил нацелено на то, чтобы снять обеспокоенность Александра Григорьевича [Лукашенко] и наших белорусских братьев», — цитирует Картаполова РИА Новости.

    По словам парламентария, развертывание совместных сил происходит в ответ на активность Польши у границы с Белоруссией.

    Совместную региональную группировку войск договорились развернуть президенты России и Белоруссии 10 октября. Лукашенко поставил задачу военным не допустить боевых действий на территории своей страны.

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