Картаполов: Группировка войск России и Белоруссии пока не будет привлекаться к боевым действиям на Украине

Задействовать российско-белорусскую совместную группировку войск в боевых действиях на Украине нет необходимости. Об этом заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов 10 октября.

«Что касается участия [объединенных сил ] в специальной военной операции — думаю, что в этом необходимости нет. Та группировка, которая выполняет задачи, она вполне способна эти задачи выполнить. Развертывание сил нацелено на то, чтобы снять обеспокоенность Александра Григорьевича [Лукашенко] и наших белорусских братьев», — цитирует Картаполова РИА Новости.