«Крымский мост им покажется цветочками». Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск

Совместную региональную группировку войск договорились развернуть президенты России и Белоруссии. Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании по вопросам безопасности 10 октября.



Он уточнил, что договоренность с Владимиром Путиным была достигнута при личной встрече после неформального саммита СНГ в Петербурге.

«Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства. Основа (я всегда об этом говорил) этой группировки — армия, Вооруженные Силы Республики Беларусь. Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней», — цитирует Лукашенко издание БелТА.