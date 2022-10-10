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    «Крымский мост им покажется цветочками». Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск

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    14 комментариев

    Совместную региональную группировку войск договорились развернуть президенты России и Белоруссии. Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании по вопросам безопасности 10 октября.

    Он уточнил, что договоренность с Владимиром Путиным была достигнута при личной встрече после неформального саммита СНГ в Петербурге.

    «Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства. Основа (я всегда об этом говорил) этой группировки — армия, Вооруженные Силы Республики Беларусь. Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней», — цитирует Лукашенко издание БелТА.

    Лукашенко также добавил, что, по его данным, Украина, НАТО и некоторые европейские страны «готовят варианты возможной агрессии против Белоруссии». Президент поставил задачу военным не допустить боевых действий на территории своей страны.

    «Мой ответ был прост: «Доведите президенту Украины и другим умалишенным, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории»,— заявил Лукашенко.

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    Комментарии 14

    kоt-obormot10 Окт 2022 в 14:21
    Ау!
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